Облаштування кордону Британії після Brexit коштуватиме $6 млрд

За оцінками британського уряду, він витратить щонайменше 4,7 мільярда фунтів стерлінгів (6 мільярдів доларів) на реалізацію прикордонних заходів після Brexit, після неодноразових затримок у встановленні нових правил.

Про це заявив у понеділок парламентський наглядовий орган за витратами, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британія проголосувала за вихід з Європейського Союзу в 2016 році, але завдання з розплутування ланцюгів поставок і зведення митних кордонів було настільки масштабним, що нові правила були встановлені лише в цьому році.

Перший етап так званої нової британської операційної моделі Border Target Operating Model, що вимагає додаткової сертифікації, набув чинності 31 січня.

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Другий етап розпочався 30 квітня, запровадивши фізичні перевірки в портах. Третій етап, що вимагає декларацій про безпеку, запланований на 31 жовтня.

Національний аудиторський офіс (NAO) заявив, що 4,7 мільярда фунтів стерлінгів – це сума, яку, за прогнозами уряду, він витратить на 13 найбільш важливих програм з управління проходженням товарів через кордон після Brexit і підвищення ефективності протягом усього терміну дії програм.

Уряд п'ять разів відкладав впровадження повного контролю з моменту закінчення перехідного періоду після виходу з ЄС 31 грудня 2020 року.

Це спричинило невизначеність для бізнесу, додаткові витрати для уряду та портів та збільшило ризик біобезпеки для Великої Британії, заявили в NAO.

"Неодноразові затримки із запровадженням контролю за імпортом та труднощі з прогнозуванням потреб призвели до державних витрат на інфраструктуру та персонал, які в кінцевому підсумку виявилися непотрібними", – йдеться в повідомленні.

"Пізні оголошення про політику і невизначеність щодо впровадження контролю також знизили здатність бізнесу і портів підготуватися до змін".

У NAO зазначили, що, хоча після виходу з ЄС прикордонні процеси проходили "відносно гладко", підприємства, які торгують товарами між Британією і ЄС, зіткнулися з додатковими витратами і адміністративним тягарем.

Наглядовий орган також критично оцінив урядову Стратегію щодо кордонів Великої Британії до 2025 року, яка була опублікована в 2020 році, заявивши, що їй "бракує чіткого графіка та інтегрованого міжурядового плану реалізації, а окремі відомства очолюють різні аспекти впровадження".

Уряд також потребує "більш реалістичного підходу" до цифрової трансформації, заявили в NAO.

Нагадаємо, тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії, член Лейбористської партії Девід Леммі пообіцяв, що в разі перемоги його політсили на парламентських виборах Лондон налагодить тісніші відносини з Європою.

Леммі також припустив, що обговорення з ЄС можуть стосуватись і полегшення мобільності для молоді віком 18-30 років, яку чинний консервативний уряд нещодавно відхилив.