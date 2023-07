Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник заявил, что в рамках так называемой коалиции истребителей польская сторона предоставит инфраструктуру для подготовки украинских летчиков на F-16.

Об этом пишет "Европейская правда".

Комментируя подписанную на полях саммита НАТО в Вильнюсе договоренность о начале учений украинцев на истребителях F-16, Блащак выразил благодарность Дании и Нидерландам за "запуск и координацию этой очень важной инициативы".

"Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", – добавил он.

Minister @mblaszczak: To kolejny dowód naszej determinacji we wsparciu Ukrainy🇺🇦przeciw brutalnej inwazji Rosji. Z mojej strony deklaruję wsparcie poprzez otwarcie dostępu do naszej naszej infrastruktury szkoleniowej i kursów. #F16 #NATOSummit