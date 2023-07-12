Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ

Нідерланди інвестують додаткові 8 млн євро у фонд НАТО для розвитку військових спроможностей Грузії, Молдови та Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда", про це на полях саміту НАТО заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

8 млн євро, що виділяються для фонду DCB (Ініціативи розбудови спроможностей у сфері оборони та суміжних безпекових питаннях), використають на системи боротьби з безпілотники, підвищення захисту складів боєприпасів та стійкості до кібератак.

Вопке Хукстра зазначив, що у нинішні нестабільні часи вкрай важливо посилювати співпрацю союзників НАТО із державами Східної Європи, а Росія намагається втручатися у внутрішні справи Грузії, Молдови та БіГ.

Перед тим Нідерланди пообіцяли відправити у Боснію додаткових 150 військових з місією EUFOR Althea.

Згаданий фонд НАТО Defence and Related Security Capacity Building Initiative (DCB) має на меті допомагати розвивати партнерам Альянсу військові спроможності, не надаючи безпосередньо зброю. Грузія та Молдова і раніше отримували підтримку за цією ініціативою.

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