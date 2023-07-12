Нидерланды выделят дополнительные 8 млн на военную поддержку Грузии, Молдовы и БиГ

Нидерланды инвестируют дополнительные 8 млн евро в фонд НАТО для развития военных возможностей Грузии, Молдовы и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда", об этом на полях саммита НАТО заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.

8 млн евро, выделяемых для фонда DCB (Инициативы развития возможностей в сфере обороны и смежных вопросах безопасности), используют на системы борьбы с беспилотниками, повышение защиты складов боеприпасов и устойчивости к кибератакам.

Вопке Хукстра отметил, что в нынешние нестабильные времена крайне важно усиливать сотрудничество союзников НАТО с государствами Восточной Европы, а Россия пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии, Молдовы и БиГ.

Перед тем Нидерланды пообещали отправить в Боснию дополнительных 150 военных с миссией EUFOR Althea.

Упомянутый фонд НАТО Defence and Related Security Capacity Building Initiative (DCB) имеет целью помогать развивать партнерам Альянса военные возможности, не предоставляя непосредственно оружие. Грузия и Молдова и ранее получали поддержку по этой инициативе.

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