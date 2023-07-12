Британская разведка предполагает, что Суровикина подвинули на второй план после мятежа "Вагнера"

В британской разведке по публичному появлению российских топ-чиновников предполагают, что близкого к руководителю ЧВК "Вагнер" генерала Суровикина после мятежа действительно подвинули на второй план.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 12 июля, пишет "Европейская правда".

В нем напоминают, что 10 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после мятежа "вагнеровцев". Также показывали, как Герасимову докладывает начальник штаба Воздушно-космических сил РФ, генерал-полковник Виктор Афзалов. Он занимает эту должность не менее четырех лет, но его впервые показали публично рядом с Герасимовым. В дополнение он является подчиненным Суровикина, который возглавляет ВКС.

"Повышение значимости Афзалова в то время, когда местонахождение Суровикина остается неопределенным, добавляет веса гипотезе о том, что Суровикина после мятежа подвинули на второй план", – отмечают аналитики.

По информации немецких СМИ, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) могла получить доступ к разговорам главаря группы Вагнера Евгения Пригожина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко во время мятежа в РФ в конце июня.