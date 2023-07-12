Украина работает с Соединенными Штатами над тем, чтобы получить дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, он знает "некоторые причины", почему США еще не приняли решение о передаче Киеву дальнобойных ракет, добавив, что эти причины "довольно объективны".

"Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают", – признался Кулеба.

При этом глава МИД подчеркнул, что у него нет впечатления, будто решение о передаче Украине ATACMS не принимается умышленно.

"Там есть определенные проблемы, есть определенные аспекты, для которых нужно найти решение, чтобы это было предоставлено. Но США делают реально очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Поэтому и язык не поворачивается их за это критиковать", – отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

Перед этим появилась информация, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.