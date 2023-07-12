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До вулкана, що прокинувся в Ісландії, почали пускати туристів

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Середа, 12 липня 2023, 11:26

До вулкана Літлі Хрутур біля Рейк’явіка, який нещодавно прокинувся, почали пускати охочих подивитися на виверження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ісландський мовник RUV.

Оскільки виверження, що триває з понеділка, стало більш прогнозованим, у район дозволили допускати туристів. З моменту, коли доступ дозволили, там побували вже близько трьох тисяч людей. 

 

Норвезьке метеорологічне агентство повідомило, що у середу для споглядання вулкана очікується сприятлива погода – без опадів та з вітром, який здуватиме вбік отруйні гази. 

 

Деякі туристи приїздять до зони виверження на велосипедах, багатші замовили політ на гелікоптері, щоб побачити видовище з висоти. В одній зі столичних компаній, що пропонує такі тури, заброньовані вже всі слоти на кілька днів наперед. 

Хоча виверження стабілізувалося, науковці кажуть, що ризик відкриття нових кратерів зберігається. Втім, найвищий він у тій зоні, куди вже зараз стікає потік лави, тож загрози для туристів це не становить.

Нагадаємо, виверження іншого вулкана поблизу Рейк'явіка у 2021 році приїздили побачити десятки тисяч туристів, деякі відчайдухи навіть розігрівали їжу на розпеченій породі.  

Одне з найбільш руйнівних вивержень вулкана в новітній історії Ісландії сталося в 2010 році, коли вулкан Ейяфьядлайокудль на півдні країни вивергнув настільки великий обсяг попелу, що на кілька тижнів зупинив повітряне сполучення по всій Європі. Тоді скасували близько 100 тисяч рейсів.

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