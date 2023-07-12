До вулкана, що прокинувся в Ісландії, почали пускати туристів

До вулкана Літлі Хрутур біля Рейк’явіка, який нещодавно прокинувся, почали пускати охочих подивитися на виверження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ісландський мовник RUV.

Оскільки виверження, що триває з понеділка, стало більш прогнозованим, у район дозволили допускати туристів. З моменту, коли доступ дозволили, там побували вже близько трьох тисяч людей.

Норвезьке метеорологічне агентство повідомило, що у середу для споглядання вулкана очікується сприятлива погода – без опадів та з вітром, який здуватиме вбік отруйні гази.

Деякі туристи приїздять до зони виверження на велосипедах, багатші замовили політ на гелікоптері, щоб побачити видовище з висоти. В одній зі столичних компаній, що пропонує такі тури, заброньовані вже всі слоти на кілька днів наперед.

Хоча виверження стабілізувалося, науковці кажуть, що ризик відкриття нових кратерів зберігається. Втім, найвищий він у тій зоні, куди вже зараз стікає потік лави, тож загрози для туристів це не становить.

Нагадаємо, виверження іншого вулкана поблизу Рейк'явіка у 2021 році приїздили побачити десятки тисяч туристів, деякі відчайдухи навіть розігрівали їжу на розпеченій породі.

Одне з найбільш руйнівних вивержень вулкана в новітній історії Ісландії сталося в 2010 році, коли вулкан Ейяфьядлайокудль на півдні країни вивергнув настільки великий обсяг попелу, що на кілька тижнів зупинив повітряне сполучення по всій Європі. Тоді скасували близько 100 тисяч рейсів.