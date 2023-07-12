К проснувшемуся вулкану в Исландии начали пускать туристов

К вулкану Литли Хрутур возле Рейкьявика, который недавно проснулся, начали пускать желающих посмотреть на извержение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает исландский вещатель RUV.

Поскольку извержение, которое продолжается с понедельника, стало более прогнозируемым, в район разрешили допускать туристов. С момента, когда доступ разрешили, там побывали уже около трех тысяч человек.

Норвежское метеорологическое агентство сообщило, что в среду для созерцания вулкана ожидается благоприятная погода – без осадков и с ветром, который будет сдувать в сторону ядовитые газы.

Некоторые туристы приезжают в зону извержения на велосипедах, более богатые заказали полет на вертолете, чтобы увидеть зрелище с высоты. В одной из столичных компаний, предлагающей такие туры, забронированы уже все слоты на несколько дней вперед.

Хотя извержение стабилизировалось, ученые говорят, что риск открытия новых кратеров сохраняется. Впрочем, самый высокий он в той зоне, куда уже сейчас стекает поток лавы, поэтому угрозы для туристов это не представляет.

Напомним, извержение другого вулкана вблизи Рейкьявика в 2021 году приезжали увидеть десятки тысяч туристов, некоторые смельчаки даже разогревали еду на раскаленной породе.

Одно из самых разрушительных извержений вулкана в новейшей истории Исландии произошло в 2010 году, когда вулкан Эйяфьядлайокудль на юге страны изверг настолько большой объем пепла, что на несколько недель остановил воздушное сообщение по всей Европе. Тогда отменили около 100 тысяч рейсов.