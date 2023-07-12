Латвія "не опустить руки" в боротьбі за вступ України в НАТО

Латвія продовжить працювати над тим, щоб Україна стала членом Північноатлантичного альянсу попри відсутність запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв'ю передачі "900 секунд" на телеканалі TV3.

За його словами, Латвія "не опустить руки", додавши, що країна "працюватиме, щоб якомога швидше вийшло" здобути членство України в Альянсі.

Рінкевичс зізнався, що "не дуже чітка домовленість саміту НАТО" про те, що Україна колись стане членом НАТО за відповідних умов, дає РФ деяку надію на виснаження Києва, але, переконаний він, завдання Латвії – ще сильніша боротьба за постачання зброї та боєприпасів.

Президент Латвії також заявив, що країни Альянсу "надули губи" на адресу країн Балтії та запитують, чому ми вони такі гучні, але, запевнив він, вони "продовжать бути такими".

Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі 11 липня ухвалив пакет рішень із трьох елементів щодо України, що стосуються, зокрема, і шляху України до членства. Перше – це нова багаторічна програма підтримки для України, яка уможливить перехід з радянських до натовських стандартів тренування та доктрин, другий – створення нової Ради Україна-НАТО, яка стане форумом для консультацій та ухвалення рішень, третє - підтвердження, що Україна стане членом НАТО та згода вилучити вимогу про План дій щодо членства.

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.

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