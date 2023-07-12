Латвия "не опустит руки" в борьбе за вступление Украины в НАТО

Латвия продолжит работать над тем, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса несмотря на отсутствие приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

По его словам, Латвия "не опустит руки", добавив, что страна "будет работать, чтобы как можно скорее удалось" получить членство Украины в Альянсе.

Ринкевичс признался, что "не очень четкая договоренность саммита НАТО" о том, что Украина когда-то станет членом НАТО при соответствующих условиях, дает РФ некоторую надежду на истощение Киева, но, убежден он, задача Латвии – еще более сильная борьба за поставки оружия и боеприпасов.

Президент Латвии также заявил, что страны Альянса "надули губы" в адрес стран Балтии и спрашивают, почему мы они такие громкие, но, заверил он, они "продолжат быть такими".

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству. Первое – это новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход с советских к натовским стандартам тренировки и доктрин, второе – создание нового Совета Украина-НАТО, который станет форумом для консультаций и принятия решений, третье – подтверждение, что Украина станет членом НАТО и согласие изъять требование о Плане действий по членству.

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм их оценивания. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

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