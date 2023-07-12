Макрон через напругу після заворушень відклав звернення до нації у День взяття Бастилії

Президент Франції Еммануель Макрон не виступатиме з промовою у День взяття Бастилії у зв’язку з напругою, що зберігається після масових заворушень.

Як повідомляє BFMTV, про це заявили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Макрон 17 квітня анонсував так звані "сто днів примирення", сподіваючись знизити невдоволення після протестів проти пенсійної реформи, і мав після їхнього завершення виступити з промовою-підсумком саме 14 липня.

Проте заворушення в країні після смерті підлітка, якого застрелила поліція, змінили ці плани.

Оголошення Єлисейського палацу не стало несподіванкою – речник уряду Олів’є Веран раніше вже казав, що президент планує повернутися до підсумків "100 днів примирення" за більш сприятливих обставин.

Тим часом правоохоронці готуються до можливого нового спалаху протестів у День взяття Бастилії. Розвіддані поліції свідчать, що у багатьох районах досить високі ризики нових безладів.

Як повідомлялося, страховики оцінюють збитки від заворушень у щонайменш 650 млн євро.

"ЄвроПравда" детально розповідала про ці події у статті Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада.