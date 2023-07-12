Макрон из-за напряжения после беспорядков отложил обращение к нации в День взятия Бастилии

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет выступать с речью в День взятия Бастилии в связи с напряжением, которое сохраняется после массовых беспорядков.

Как сообщает BFMTV, об этом заявили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Макрон 17 апреля анонсировал так называемые "сто дней примирения", надеясь снизить недовольство после протестов против пенсионной реформы, и должен был после их завершения выступить с речью-подведением именно 14 июля.

Однако беспорядки в стране после смерти подростка, которого застрелила полиция, изменили эти планы.

Объявление Елисейского дворца не стало неожиданностью – представитель правительства Оливье Веран ранее уже говорил, что президент планирует вернуться к итогам "100 дней примирения" при более благоприятных обстоятельствах.

Тем временем правоохранители готовятся к возможной новой вспышке протестов в День взятия Бастилии. Разведданные полиции свидетельствуют, что во многих районах достаточно высокие риски новых беспорядков.

Как сообщалось, страховщики оценивают ущерб от беспорядков не менее чем в 650 млн евро.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этих событиях в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.