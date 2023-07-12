Столтенберг: сьогодні ми зустрічаємось як рівні, чекаю, коли ми зустрінемось як союзники

Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед першим засіданням Ради Україна-НАТО наголосив, що це буде зустріч рівних, і зазначив, що чекає, коли можна буде зустрічатися з Україною як союзники.

Про це він сказав на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент "Європейської правди" з Вільнюса.

Столтенберг заявив, що метою створення Ради є зміцнення політичних зв’язків і взаємодії НАТО і України.

Він пояснив, що це відрізняється від попереднього формату комісії, передусім тим, що рада може ухвалювати рішення і члени ради зустрічаються як рівні. Він також додав, що через це ніхто не може заблокувати рішення ради.

"Це один з кроків, які мають наблизити Україну до НАТО. Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, я ж чекаю, що ми зустрінемося як союзники", – заявив Столтенберг.

Як повідомлялося, Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України після жорсткої критики напередодні.

"Результати саміту гарні, але якби було запрошення, були б ідеальними", – наголосив Зеленський.

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