Біля університету у Вільнюсі утворилася велика черга з охочих послухати Байдена
Середа, 12 липня 2023, 14:53
У Вільнюсі після обіду у середу, 12 липня, біля університету утворилася велика черга через очікуваний виступ там президента США Джо Байдена.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Чимало людей вже зібрались біля будівлі університету і черга продовжує збільшуватись. На одній з вулиць встановлюють екрани.
Вільнюський муніципалітет нагадує, що захід безкоштовний, а потрапити на нього можна в порядку живої черги. Попередньої реєстрації не потрібно.
Виступ Байдена у Вільнюському університеті запланований на вечір. Потрапити на захід можна буде з 16.30.
Нагадаємо, 9 липня посольство США у Литві анонсувало публічний виступ Байдена у Вільнюському уніврситеті в рамках візиту на саміт НАТО.
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