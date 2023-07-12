Біля університету у Вільнюсі утворилася велика черга з охочих послухати Байдена

У Вільнюсі після обіду у середу, 12 липня, біля університету утворилася велика черга через очікуваний виступ там президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Чимало людей вже зібрались біля будівлі університету і черга продовжує збільшуватись. На одній з вулиць встановлюють екрани.

Delfi

Вільнюський муніципалітет нагадує, що захід безкоштовний, а потрапити на нього можна в порядку живої черги. Попередньої реєстрації не потрібно.

Виступ Байдена у Вільнюському університеті запланований на вечір. Потрапити на захід можна буде з 16.30.

Нагадаємо, 9 липня посольство США у Литві анонсувало публічний виступ Байдена у Вільнюському уніврситеті в рамках візиту на саміт НАТО.

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