Возле университета в Вильнюсе образовалась большая очередь из желающих послушать Байдена
Среда, 12 июля 2023, 14:53
В Вильнюсе в среду, 12 июля, после обеда возле университета начали образовалась большая очередь из-за ожидаемого выступления президента США Джо Байдена.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Немало людей уже собрались у здания университета и очередь продолжает увеличиваться. На одной из улиц устанавливают экраны.
Вильнюсский муниципалитет напоминает, что мероприятие бесплатное, а попасть на него можно в порядке живой очереди. Предварительной регистрации не требуется.
Выступление Байдена в Вильнюсском университете запланировано на вечер. Вход на мероприятие будет осуществляться с 16.30.
Напомним, 9 июля посольство США в Литве анонсировало публичное выступление Байдена в Вильнюсском университете в рамках визита на саммит НАТО.
Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.