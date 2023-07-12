Возле университета в Вильнюсе образовалась большая очередь из желающих послушать Байдена

В Вильнюсе в среду, 12 июля, после обеда возле университета начали образовалась большая очередь из-за ожидаемого выступления президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Немало людей уже собрались у здания университета и очередь продолжает увеличиваться. На одной из улиц устанавливают экраны.

Delfi

Вильнюсский муниципалитет напоминает, что мероприятие бесплатное, а попасть на него можно в порядке живой очереди. Предварительной регистрации не требуется.

Выступление Байдена в Вильнюсском университете запланировано на вечер. Вход на мероприятие будет осуществляться с 16.30.

Напомним, 9 июля посольство США в Литве анонсировало публичное выступление Байдена в Вильнюсском университете в рамках визита на саммит НАТО.

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