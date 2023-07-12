ЗМІ оприлюднили домовленість країн G7 про "гарантії безпеки" для України

Країни G7 погодили багатосторонні рамки для надання Україні довгострокових "гарантій безпеки", спрямованих на захист від майбутньої агресії з боку Росії.

Текст документа, який погодили в рамках саміту НАТО у Вільнюсі, отримало у розпорядження видання Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми розпочинаємо переговори з Україною, щоб формалізувати... нашу незмінну підтримку України, яка захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, відновлює свою економіку, захищає своїх громадян і прагне до інтеграції в євроатлантичне співтовариство", – йдеться в заяві країн G7, у якій додається, що переговори з Києвом розпочнуться негайно.

Зобов'язання, до яких країни, що не входять до G7, також запрошені приєднатися, включатимуть постачання "сучасної військової техніки на суші, в повітрі та на морі", підготовку українських військових, обмін розвідданими та допомогу у сфері кіберзахисту.

В обмін на це Київ зобов'язується провести реформи, в тому числі судової системи та цивільного контролю за збройними силами.

Раніше у британському уряді повідомляли, що країни "Групи семи" підготували довгострокові безпекові гарантії для України, які називають історичними та кроком до завершення поточної фази війни.

Глава офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.