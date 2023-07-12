Вучич прокоментував санкції США проти топ-посадовця Сербії: Це через Росію

Сербський президент Александар Вучич вважає, що санкції Сполучених Штатів проти керівника Агентства безпеки й інформації Сербії Александара Вуліна пов’язані лише з його ставленням до Росії.

Слова Вучича під час розмови із журналістами в середу цитує сербський мовник РТС, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, США наклали санкції на Вуліна нібито "не через якісь злочини чи корупцію, а лише через його ставлення до Російської Федерації", й пообіцяв детальніше про це розповісти в четвер.

Водночас він згадав інформацію про нібито виявлений у Білому домі кокаїн, додавши, що "його ж не в офісі Вуліна знайшли, а в Білому домі".

Партія "Рух соціалістів", яку очолює підсанкційний сербський посадовець, у середу опублікувала заяву, де звинуватила США у "брехні, ґвалтуванні й спотворенні правди".

Міністерство фінансів США, яке у вівторок оголосило про санкції проти Вуліна, вказало, що той причетний до транснаціональної організованої злочинності, незаконних операцій з наркотиками та зловживання службовим становищем, а також використовував свої повноваження для підтримки дій Росії.

Вулін, який з минулого року обіймає посаду голови розвідувальної служби, Агентства безпеки та інформації Сербії, раніше був міністром оборони та внутрішніх справ країни. Він є першим сербським посадовцем, який потрапив під санкції, перебуваючи при владі, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках.

Вулін вважається "людиною Москви" у сербському керівництві. Його призначення керівником розвідки раніше обурило прозахідну опозицію Сербії і розглядалось як чергова відмова від закликів Заходу до Сербії узгодити свою зовнішню політику з ЄС, якщо вона справді хоче членства в ньому.

У жовтні минулого року Вулін заявляв, що Сербії варто якомога швидше визнати, що вона "не хоче" бути в ЄС і що їй "там не місце".