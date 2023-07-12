Вучич прокомментировал санкции США против топ-чиновника Сербии: Это из-за России

Президент Сербии Александар Вучич считает, что санкции Соединенных Штатов против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина связаны только с его отношением к России.

Слова Вучича во время разговора с журналистами в среду цитирует сербский вещатель РТС, сообщает "Европейская правда".

По словам сербского президента, США наложили санкции на Вулина якобы "не из-за каких-либо преступлений или коррупции, а только из-за его отношения к Российской Федерации", и пообещал подробнее об этом рассказать в четверг.

В то же время он упомянул информацию о якобы обнаруженном в Белом доме кокаине, добавив, что "его же не в офисе Вулина нашли, а в Белом доме".

Партия "Движение социалистов", которую возглавляет подсанкционный сербский чиновник, в среду опубликовала заявление, где обвинила США во "лжи, изнасиловании и искажении правды".

Министерство финансов США, которое во вторник объявило о санкциях против Вулина, указало, что тот причастен к транснациональной организованной преступности, незаконным операциям с наркотиками и злоупотреблению служебным положением, а также использовал свои полномочия для поддержки действий России.

Вулин, который с прошлого года занимает должность главы разведывательной службы, Агентства безопасности и информации Сербии, ранее был министром обороны и внутренних дел страны. Он является первым сербским чиновником, который попал под санкции, находясь у власти, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах.

Вулин считается "человеком Москвы" в сербском руководстве. Его назначение руководителем разведки ранее возмутило прозападную оппозицию Сербии и рассматривалось как очередной отказ от призывов Запада к Сербии согласовать свою внешнюю политику с ЕС, если она действительно хочет членства в нем.

В октябре прошлого года Вулин заявлял, что Сербии следует как можно скорее признать, что она "не хочет" быть в ЕС и что ей "там не место".