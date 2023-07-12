Воллес про касетні боєприпаси для України: Я розумію військову необхідність

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що розуміє рішення США передати Україні касетні боєприпаси, оскільки через активні бойові дії ЗСУ зіткнулися із нестачею снарядів.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Я розумію військову необхідність, з якою зіткнулися українці. А Сполучені Штати не підписали цю угоду (конвенцію про касетні боєприпаси. – Ред.), тому це дає їм свободу робити те, що вони вважають за потрібне", – зазначив британський міністр.

Водночас він додав, що Британія є підписантом конвенції про касетні боєприпаси, тому не може підтримати їхнє використання і передачу.

Перед цим під час виступу на експертному форумі на полях саміту НАТО Воллес розповів, що країни НАТО шукають способи, як продовжувати постачання Україні боєприпасів.

"Величезна кількість боєприпасів вистрілюється і витрачається", – наголосив він.

Раніше Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.