Воллес о кассетных боеприпасах для Украины: Я понимаю военную необходимость

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что понимает решение США передать Украине кассетные боеприпасы, поскольку из-за активных боевых действий ВСУ столкнулись с нехваткой снарядов.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Я понимаю военную необходимость, с которой столкнулись украинцы. А Соединенные Штаты не подписали это соглашение (конвенцию о кассетных боеприпасах – ред.), поэтому это дает им свободу делать то, что они считают нужным", – отметил британский министр.

В то же время он добавил, что Британия является подписантом конвенции о кассетных боеприпасах, поэтому не может поддержать их использование и передачу.

Перед этим во время выступления на экспертном форуме на полях саммита НАТО Уоллес рассказал, что страны НАТО ищут способы, как продолжать поставки Украине боеприпасов.

"Огромное количество боеприпасов выстреливается и расходуется", – подчеркнул он.

Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.