Зеленський назвав умову, за якої українські війська будуть захищати держави НАТО

Президент Володимир Зеленський допустив, що українські військові можуть "у межах чинного законодавства" брати участь у захисті інших держав-членів НАТО, але це станеться вже після членства Києва в Альянсі.

Про це він сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи питання можливого розміщення військ НАТО в Україні, про що спекулювали перед Вільнюським самітом, Зеленський підкреслив, що в цьому не зацікавлені ані Альянс, ані Україна, поки вона не має членства.

"Я вважаю, що в цьому випадку наших збройних сил достатньо. Питання – в конкретній зброї натівського зразка", – додав він.

Голова держави водночас допустив протилежну ситуацію, за якої Україну просять відправити військових для зміцнення безпеки на території Альянсу.

"Якраз партнери розуміють, що в нас потужна армія, і коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі, з військовим досвідом – ось вони, впевнений я, можуть бути запрошені в межах чинного законодавства забезпечувати безпеку на територіях інших натівських держав", – пояснив він.

Нагадаємо, у червні колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен допустив, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ.

Але вже тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що країни НАТО не вводитимуть війська на територію України, поки не завершиться російсько-українська війна.