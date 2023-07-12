Зеленский назвал условие, при котором украинские войска будут защищать государства НАТО

Президент Владимир Зеленский допустил, что украинские военные могут "в рамках действующего законодательства" участвовать в защите других государств-членов НАТО, но это произойдет уже после членства Киева в Альянсе.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя вопрос возможного размещения войск НАТО в Украине, о чем спекулировали перед Вильнюсским саммитом, Зеленский подчеркнул, что в этом не заинтересованы ни Альянс, ни Украина, пока она не имеет членства.

"Я считаю, что в этом случае наших вооруженных сил достаточно. Вопрос – в конкретном оружии натовского образца", – добавил он.

Глава государства одновременно допустил противоположную ситуацию, при которой Украину просят отправить военных для укрепления безопасности на территории Альянса.

"Как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, то наши военные, которые понятны, с военным опытом – вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территориях других натовских государств", – пояснил он.

Напомним, в июне бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен допустил, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

Но уже тогда министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, пока не завершится российско-украинская война.