На півдні Європи починається аномальна спека, очікують понад 40°C

У європейських країнах на узбережжі Середземного моря починається найбільша спека за літо 2023 року.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Хвиля спеки, яку прозвали "Цербером", накриє частини Іспанії, Франції, Італії, Греції, Хорватії і Туреччини. Температура повітря очікувано перевищить 40°C, а в Італії місцями допускають навіть 48.8°C.

Наступними днями у багатьох місцях можуть зареєструвати нові температурні максимуми.

Для десяти італійських міст, включно з Римом та Флоренцією, через спеку оголосили червоне попередження.

Екстремальна спека в країні опосередковано вже стала причиною смерті однієї людини – у місті Лоді під Міланом від теплового удару зомлів 44-річний робітник, який наносив дорожню розмітку. Чоловік згодом помер у лікарні. Повідомляли також про кількох туристів, які зомліли через спеку.

Температурним максимумом для Європи залишається показник 48.8°C, який зареєстрували у серпні 2021 року біля міста Сіракузи на італійські Сицилії.

За оцінками фахівців, під час рекордно спекотного для Європи літа минулого року через спеку загинула понад 61 тисяча людей.

Дослідження свідчать, що у процесі зміни клімату Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж у середньому інші регіони світу.