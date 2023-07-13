Як за сприяння РФ та її друзів Боснія опинилася на межі війни

У 1992 році боснійські серби розпочали громадянську війну, намагаючись вийти зі складу Боснії і Герцеговини (БіГ). Одним із найбільш кривавих моментів цієї війни був геноцид 1995 року, коли війська Республіки Сербської почали вбивати мусульман, в основному чоловічої статі.

Але Росія, Сербія та Республіка Сербська до цього часу заперечують сам факт масових вбивств…

Зараз, три десятки років потому, політики Республіки Сербської хочуть повторити спробу та готуються до виходу з єдиної Боснії і Герцеговини, йдеться у статті кандидата історичних наук, тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Балканський фронт: чому у Боснії і Герцеговині всерйоз говорять про нову війну.

Для початку слід вкотре пояснити, що Республіка Сербська – це державне утворення (ентитет) у складі Боснії і Герцеговини (БіГ). В Республіці Сербській більшість населення серби, їх називають боснійськими сербами. Також є окрема держава – Сербія.

Отже, відвідавши Москву та отримавши орден з рук Владіміра Путіна, глава сербського ентитету БіГ Мілорад Додік взявся за давно анонсовані кроки щодо виходу Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини (детальніше про це – у статті Криза за методичками Кремля).

Втім, запобіжником від таких дій є високий представник – міжнародний урядовець Крістіан Шмідт з унікальним статусом, який має повноваження зупиняти дію законодавчих актів БіГ та відстороняти від посади навіть керівників країни.

І нарешті він почав протидіяти спробам Мілорада Додіка від’єднати Республіку Сербську зі складу Боснії і Герцеговини.

Але це не зупинило сепаратиста. Мілорад Додік продовжує втілювати кроки з від’єднання Республіки Сербської від БіГ.

Зокрема, він віддав розпорядження поліції РС встановити контроль на адміністративних кордонах з другою частиною держави – Федерацією БіГ (!), поки що – без паспортного контролю.

Потім заявив, що незабаром заборонить діяльність Прокуратури та Державної агенції розслідувань та захисту БіГ на території ентитету.

А на вересень анонсовано проведення референдуму щодо статусу Республіки Сербської.

Та ще й Додік звернувся до прокуратури, щоб розпочати проти високого представника Крістіана Шмідта кримінальне впровадження, оскільки фактично вважає його "самозванцем".

Тим часом боснійські серби вже не один рік озброюють свою поліцію сучасним озброєнням, у тому числі автоматичною зброєю, бронемашинами, гелікоптерами. На сьогодні поліція в ентитеті має найбільшу кількість автоматичної зброї у Європі.

Російські інструктори готують спецпризначенців до ведення бойових дій у населених пунктах. Паравійськові угрупування сербських націоналістів та четників перебувають під контролем Додіка та фінансуються російськими спецслужбами.

Втім, і бошняки тихенько озброюють свою поліцію – причому за допомогою не тільки західних країн, але й монархій Перської затоки та Туреччини.

Бошняцькі лідери ще минулого року поставили крапку над "і" – вихід РС з єдиної БіГ неможливий без війни.

Зупинити війну може лише жорстка реакція Заходу. І тут є надія на те, що перші кроки Крістіана Шмідта проти від’єднання Республіки Сербської ще матимуть продовження.

Схоже, що нинішній конфлікт вже наближається до кульмінації.

Докладніше – у матеріалі Володимира Цибульника Балканський фронт: чому у Боснії і Герцеговині всерйоз говорять про нову війну.