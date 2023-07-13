Как при содействии РФ и ее друзей Босния оказалась на грани войны

В 1992 году боснийские сербы начали гражданскую войну, пытаясь выйти из состава Боснии и Герцеговины (БиГ). Одним из наиболее кровавых моментов этой войны был геноцид 1995 года, когда войска Республики Сербской начали убивать мусульман, в основном мужского пола.

Но Россия, Сербия и Республика Сербская до сих пор отрицают сам факт массовых убийств...

Сейчас, три десятка лет спустя, политики Республики Сербской хотят повторить попытку и готовятся к выходу из единой Боснии и Герцеговины, говорится в статье кандидата исторических наук, временного поверенного в делах Украины в Боснии и Герцеговине (2018 год) Владимира Цибульника Балканский фронт: почему в Боснии и Герцеговине всерьез говорят о новой войне.

Для начала следует еще раз объяснить, что Республика Сербская – это государственное образование (энтитет) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ). В Республике Сербской большинство населения сербы, их называют боснийскими сербами. Также есть отдельное государство – Сербия.

Итак, посетив Москву и получив орден из рук Владимира Путина, глава сербского энтитета БиГ Милорад Додик взялся за давно анонсированные шаги по выходу Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины (подробнее об этом – в статье Кризис по методичкам Кремля).

Впрочем, предохранителем от таких действий является высокий представитель – международный чиновник Кристиан Шмидт с уникальным статусом, который имеет полномочия останавливать действие законодательных актов БиГ и отстранять от должности даже руководителей страны.

И наконец он начал противодействовать попыткам Милорада Додика отсоединить Республику Сербскую из состава Боснии и Герцеговины.

Но это не остановило сепаратиста. Милорад Додик продолжает воплощать шаги по отсоединению Республики Сербской от БиГ.

В частности, он отдал распоряжение полиции РС установить контроль на административных границах со второй частью государства – Федерацией БиГ (!), пока что – без паспортного контроля.

Затем заявил, что вскоре запретит деятельность Прокуратуры и Государственного агентства расследований и защиты БиГ на территории энтитета.

А на сентябрь анонсировано проведение референдума по статусу Республики Сербской.

Да еще и Додик обратился в прокуратуру, чтобы начать против высокого представителя Кристиана Шмидта уголовное производство, поскольку фактически считает его "самозванцем".

А пока боснийские сербы уже не один год вооружают свою полицию современным вооружением, в том числе автоматическим оружием, бронемашинами, вертолетами. На сегодня полиция в энтитете имеет наибольшее количество автоматического оружия в Европе.

Российские инструкторы готовят спецназовцев к ведению боевых действий в населенных пунктах. Паравоенные группировки сербских националистов и четников находятся под контролем Додика и финансируются российскими спецслужбами.

Впрочем, и бошняки тихонько вооружают свою полицию – причем с помощью не только западных стран, но и монархий Персидского залива и Турции.

Бошняцкие лидеры еще в прошлом году поставили точку над "і" – выход РС из единой БиГ невозможен без войны.

Остановить войну может только жесткая реакция Запада. И здесь есть надежда на то, что первые шаги Кристиана Шмидта против отсоединения Республики Сербской еще будут иметь продолжение.

Похоже, что нынешний конфликт уже приближается к кульминации.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Балканский фронт: почему в Боснии и Герцеговине всерьез говорят о новой войне.