Джонсон застеріг від "втоми від України"

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон наголосив, що важливо, аби Захід надавав Україні стабільну підтримку, та застеріг від "втоми від України".

Про це він сказав в інтерв’ю CNN після завершення саміту НАТО у Вільнюсі, пише "Європейська правда".

Джонсон зазначив, що важливо, щоби США продовжували стабільно постачати зброю в Україну.

Він заявив, що окрім власне російської армії найбільшим ворогом українців зараз є загроза "втоми від України".

"Але вони повинні перемогти, це абсолютно необхідно", – наголосив Джонсон, пояснюючи, що це життєво важливо для демократії і свободи у всьому світі.

Він також заявив, що "не має бути виправдань" із відкладанням вступу України в НАТО. "Останніми запереченнями було те, що це виглядатиме провокативно для Владіміра Путіна. Але ми вже бачили, що стається, коли Україна не в НАТО – ми так спровокували найгіршу війну у Європі за останні 80 років", – заявив Джонсон.

Коли Джонсона запитали, чи, на його думку, переобрання Дональда Трампа на посаду президента США є загрозою для України, він нагадав, що саме за адміністрації Трампа Україна отримала свої перші Javelin. Проте CNN нагадує, що має значення контекст цих подій – на той час в Україні змінилася влада, а Трампа підозрювали у тому, що він тисне на Київ з метою отримати розслідування проти свого політичного суперника.

Нагадаємо, Борис Джонсон у червні склав депутатський мандат на тлі скандалу, пов'язаного з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень, хоча й заявив, що розслідування щодо Partygate використали для того, щоб "вижити" його з парламенту.

Майже одразу після того Антикорупційна комісія парламенту Великої Британії назвала порушенням рішення Джонсона повернутись у журналістику після складання мандата, оскільки він раніше обіймав урядову посаду.

У липні суд зобов’язав уряд Британії розкрити листування Джонсона у справі про COVID-вечірки.