Джонсон предостерег от "усталости от Украины"

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отметил, что важно, чтобы Запад оказывал Украине стабильную поддержку, и предостерег от "усталости от Украины".

Об этом он сказал в интервью CNN после завершения саммита НАТО в Вильнюсе, пишет "Европейская правда".

Джонсон отметил, что важно, чтобы США продолжали стабильно поставлять оружие в Украину.

Он заявил, что кроме собственно российской армии самым большим врагом украинцев сейчас является угроза "усталости от Украины".

"Но они должны победить, это абсолютно необходимо", – подчеркнул Джонсон, объясняя, что это жизненно важно для демократии и свободы во всем мире.

Он также заявил, что "не должно быть оправданий" с откладыванием вступления Украины в НАТО. "Последними возражениями было то, что это будет выглядеть провокационно для Владимира Путина. Но мы уже видели, что происходит, когда Украина не в НАТО – мы так спровоцировали худшую войну в Европе за последние 80 лет", – заявил Джонсон.

Когда Джонсона спросили, является ли, по его мнению, переизбрание Дональда Трампа на пост президента США угрозой для Украины, он напомнил, что именно при администрации Трампа Украина получила свои первые Javelin. Однако CNN напоминает, что имеет значение контекст этих событий – в то время в Украине сменилась власть, а Трампа подозревали в том, что он давит на Киев с целью получить расследование против своего политического соперника.

Напомним, Борис Джонсон в июне сложил депутатский мандат на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений, хотя и заявил, что расследование по Partygate использовали для того, чтобы "выжить" его из парламента.

Почти сразу после этого Антикоррупционная комиссия парламента Великобритании назвала нарушением решение Джонсона вернуться в журналистику после сложения мандата, поскольку он ранее занимал правительственную должность.

В июле суд обязал правительство Великобритании раскрыть переписку Джонсона по делу о COVID-вечеринках.