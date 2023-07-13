Естонія може змінити час головування в Раді ЄС через вибори

Парламентські вибори можуть змусити Естонію змінити час головування в Раді ЄС, яке заплановане із січня по червень 2031 року.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє ERR, вказуючи на порядок денний засідання уряду країни 13 липня.

2 березня 2031 року в Естонії відбудуться чергові вибори до Рійгікогу, внаслідок чого Таллінну буде складніше організувати проведення свого головування, зазначають у порядку денному засідання уряду на 13 липня.

"Роль Естонії як голови Ради полягає, зокрема, в організації засідань під головуванням міністрів уряду республіки, однак після виборів міністри змінюються, що ускладнює організацію та успішне проведення головування", – йдеться в документі.

За інформацією ERR, тепер Естонія вивчає можливість обмінятися термінами головування з Мальтою, яке заплановане на період з липня по грудень 2030 року.

Таллінн головував у Раді ЄС у липні-грудні 2017 року. Протягом цього терміну відбулося 223 заходи, з яких 11 – на рівні міністрів.

Нагадаємо, що з 1 липня до 31 грудня у Раді ЄС головує Іспанія. Прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що дострокові парламентські вибори в країні наприкінці липня не вплинуть на головування Іспанії.

Раніше повідомлялось, що ОБСЄ загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити головування Естонії у 2024 році.