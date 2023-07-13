Эстония может изменить время председательства в Совете ЕС из-за выборов

Парламентские выборы могут заставить Эстонию изменить срок председательства в Совете ЕС, запланированный с января по июнь 2031 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает ERR со ссылкой на повестку дня заседания правительства страны 13 июля.

2 марта 2031 года в Эстонии состоятся очередные выборы в Рийгикогу, в результате чего Таллинну будет сложнее организовать проведение своего председательства, отмечают в повестке дня заседания правительства на 13 июля.

"Роль Эстонии как председателя Совета заключается, в частности, в организации заседаний под председательством министров правительства республики, однако после выборов министры меняются, что затрудняет организацию и успешное проведение председательства", – говорится в документе.

По информации ERR, теперь Эстония изучает возможность обменяться сроками председательства с Мальтой, которое намечено на период с июля по декабрь 2030 года.

Таллинн председательствовал в Совете ЕС в июле-декабре 2017 года. В течение этого срока было проведено 223 мероприятия, из которых 11 – на уровне министров.

Напомним, что с 1 июля по 31 декабря в Евросоюзе председательствует Испания. Премьер-министр Педро Санчес заверил, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство Испании.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.