Литва очікує, що план розміщення німецької бригади буде готовий у вересні

Вільнюс очікує, що план розміщення німецької бригади в Литві буде готовий до кінця вересня.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Оскільки ми плануємо фінансування і будівництво, і все організовуємо… ми повинні мати його [план] якомога швидше", – сказав він.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що очікує, що план розгортання бригади в Литві буде готовий до четвертого кварталу цього року.

У червні Німеччина оголосила, що готова на постійній основі розмістити бригаду в Литві, якщо країна створить необхідну інфраструктуру і якщо це відповідатиме планам НАТО.

Повідомлялося, що Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляв, що його країна веде роботу зі збільшення чисельності військових німецької бригади, дислокованої в Литві.