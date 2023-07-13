У Молдові затримали українця за організацію нелегальної міграції із України

Прикордонна поліція Молдови затримала громадянина України за організацію нелегальної міграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське відомство.

За даними правоохоронців, учасниками схеми незаконної міграції до Молдови були двоє громадян України.

Вони публікували в Інтернеті оголошення про можливість перетину державного кордону з України в Республіку Молдова за певну суму грошей. Зазначається, що в оголошенні були навіть вказані контактні дані, в тому числі для переказу грошей на банківську картку.

Кожен із співучасників схеми мав свою визначену роль у вчиненні злочину.

Так, один з двох громадян України був провідником для двох інших українців з території України.

Пізніше другий підозрюваний повинен був забезпечити переправлення з прикордонної зони на територію Молдови. За ці незаконні послуги потерпілі мали сплатити понад 2000 євро кожен.

"Затримання одного з підозрюваних відбулося в пункті перетину кордону Крива-Мамалига, він намагався потрапити на територію Республіки Молдова. Тому підозрюваний був затриманий на 72 години", – повідомила прикордонна поліція Молдови.

Автомобіль, який використовувався для перевезення іноземців, конфіскували.

Нагадаємо, влітку минулого року у Молдові викрили злочинне угруповання, члени якого допомагали громадянам України, зокрема чоловікам, таємно потрапити на територію країни.