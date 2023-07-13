В Молдове задержали украинца за организацию нелегальной миграции из Украины

Пограничная полиция Молдовы задержала гражданина Украины за организацию нелегальной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское ведомство.

По данным правоохранителей, участниками схемы незаконной миграции в Молдову были двое граждан Украины.

Они публиковали в Интернете объявления о возможности пересечения государственной границы из Украины в Республику Молдова за определенную сумму денег. Отмечается, что в объявлении были даже указаны контактные данные, в том числе для перевода денег на банковскую карточку.

Каждый из соучастников схемы имел свою определенную роль в совершении преступления.

Так, один из двух граждан Украины был проводником для двух других украинцев с территории Украины.

Позже второй подозреваемый должен был обеспечить переправку из пограничной зоны на территорию Молдовы. За эти незаконные услуги потерпевшие должны были заплатить более 2000 евро каждый.

"Задержание одного из подозреваемых произошло в пункте пересечения границы Кривая-Мамалыга, он пытался попасть на территорию Республики Молдова. Поэтому подозреваемый был задержан на 72 часа", – сообщила пограничная полиция Молдовы.

Автомобиль, который использовался для перевозки иностранцев, конфисковали.

Напомним, летом прошлого года в Молдове разоблачили преступную группировку, члены которой помогали гражданам Украины, в частности мужчинам, тайно попасть на территорию страны.