Європарламент закликав схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену до кінця року

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, ухваленій 526 голосами "за", Європарламент підкреслює, що обидві країни вже виконали необхідні вимоги для вступу до Шенгену.

Євродепутати висловлюють жаль з приводу рішення Ради від 8 грудня 2022 року відмовити їм у членстві "без надання будь-якого юридичного обґрунтування, пов'язаного з критеріями вступу".

Більша Шенгенська зона без прикордонного контролю зробила б ЄС сильнішим і всі країни-члени мають право приєднатися до Шенгену, коли вони будуть готові, йдеться в резолюції.

Той факт, що Румунія і Болгарія все ще залишаються поза зоною безвізових поїздок, обтяжує бізнес і населення двох країн в соціальному та економічному плані, наголошують євродепутати.

Громадяни Болгарії та Румунії піддаються дискримінації, оскільки стикаються із затримками, бюрократичними труднощами і додатковими витратами під час подорожей або ведення бізнесу за кордоном, йдеться у документі.

Крім того, вказується на "непоправну шкоду" довкіллю, що суперечить цілям ЄС у питаннях дотримання кліматичної рівноваги.

Євродепутати зазначають, що тисячі транспортних засобів щодня очікують на перетин кордонів Болгарії та Румунії від кількох годин до кількох днів. Через це щороку викидається близько 46 тисяч тонн CO2, що ставить під загрозу здоров'я водіїв, митників і людей, які живуть поблизу прикордонних переходів.

У резолюції закликають Єврокомісію оцінити альтернативні витрати і шкоду, завдану навколишньому середовищу, яких Румунія й Болгарія зазнали з червня 2011 року через "необґрунтовану відмову" у членстві в Шенгенській зоні, та заохочують розглянути варіанти фінансової компенсації.

Наразі до Шенгенської зони входять 22 країни ЄС, а також Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія та Швейцарія. Нові члени можуть бути прийняті до неї лише одноголосно міністрами країн Євросоюзу, а також після рішення Європарламенту.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

Ситуація навіть призвела до тимчасового пониження рівня дипломатичних відносин між Віднем і Бухарестом.