Таємниці саміту НАТО: “гарантії безпеки” та інші важливі рішення

Після нервового першого дня саміту НАТО, що супроводжувався жорсткою критикою Альянсу з боку Зеленського і завершився украй невдалим рішенням щодо України, другий день приніс позитиви.

По-перше, союзники, включно із США, пом’якшили свої підходи до України щодо її руху в НАТО, а по-друге, у середу у Вільнюсі були проголошені так звані "гарантії безпеки".

Про деталі вільнюських домовленостей – у статті редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка (з Вільнюса) Зброя в обмін на реформи: все про "гарантії безпеки" України, оголошені на саміті НАТО.

Країни G7 підготували "історичні" спільні гарантії безпеки для України та планують проголосити їх на саміті НАТО у Вільнюсі. Новини з подібними заголовками вийшли у світових медіа у четвер, після заяви уряду Великої Британії із саме такою характеристикою.

Документ, який має назву "Спільна декларація про підтримку України", 12 липня схвалили лідери усіх держав-членів G7, а також керівники ЄС.

Наступний крок – переговори з кожною з держав G7, а також з іншими, що приєднаються до домовленостей (а такі вже є). З кожною будуть укладені "двосторонні безпекові зобов'язання і домовленості, узгоджені з цією рамковою угодою (тобто з Вільнюським документом)". "Ми доручимо нашим командам негайно розпочати ці дискусії", – йдеться у декларації.

Тобто політична воля почати переговори і узгодити певні гарантії Україні у вигляді безпекових зобов’язань є у всіх держав "сімки", включно із США. Утім, це буде лишатися теорією, доки не будуть узгоджені принаймні перші двосторонні договори, складені за "Вільнюською рамкою", і доки ці угоди не будуть затверджені парламентами (без ратифікації тут не обійтися).

Можна також із певністю говорити, що першою або другою такою угодою стане американська – адже на неї орієнтуватимуться інші.

Потенційні безпекові угоди серед іншого мають передбачати, що під час російсько-української війни держави-партнери продовжать надання Україні "сучасного військового обладнання... з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дії, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація".

Перелік дуже потужний, але зверніть увагу на те, що йдеться про "продовження". Тобто угода не змусить держави робити щось принципово нове.

Також в угодах може йтися про надання Україні розвідданих, тренування військових, розвиток оборонно-промислової бази України тощо.

Про гроші також йдеться – в рамку внесли пункт про "надання технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України, спричинених війною з Росією".

Ці угоди мають додати Україні впевненості у стабільності постачань.

Разом з тим, "рамка" передбачає гарантії для України на час цієї війни. Якщо нинішня війна завершиться, але з часом Росія відновиться і знову нападе, то в цьому разі йдеться вже не про гарантії, а про намір надати безпекову підтримку.

Очікується, що цей пакет діятиме до вступу України в НАТО.

Безпекова рамка, між тим, містить дуже цікавий розділ, який каже про те, чого чекають від України в обмін на безпекові зобов’язання інших держав.

У ньому – три пункти.

Перший – це звітування за отриману допомогу та "внесок у безпеку партнерів". Під нього підпадає і боротьба з путінською Росією як така, і потенційно – обопільні гарантії безпеки.

Другий і третій пункти повністю присвячені реформам.

Також за підсумками саміту є новини про список критеріїв, які висунуть Україні. І ці новини позитивні.

Найголовніше – те, що, за спостереженнями "Європейської правди", зараз зріє розуміння того, що посилання на Річну національну програму (РНП) було помилкою.

Докладніше про так звані "гарантії безпеки" і не тільки – у матеріалі Сергія Сидоренка (з Вільнюсу) Зброя в обмін на реформи: все про "гарантії безпеки" України, оголошені на саміті НАТО.