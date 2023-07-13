Тайны саммита НАТО: "гарантии безопасности" и другие важные решения

После нервного первого дня саммита НАТО, сопровождавшегося жесткой критикой Альянса со стороны Зеленского и завершившегося крайне неудачным решением по Украине, второй день принес позитивы.

Во-первых, союзники, включая США, смягчили свои подходы к Украине относительно ее движения в НАТО, а во-вторых, в среду в Вильнюсе были провозглашены так называемые "гарантии безопасности".

О деталях вильнюсских договоренностей – в статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко (из Вильнюса) Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" для Украины, объявленных на саммите НАТО.

Страны G7 подготовили "исторические" совместные гарантии безопасности для Украины и планируют провозгласить их на саммите НАТО в Вильнюсе. Новости с подобными заголовками вышли в мировых медиа в четверг, после заявления правительства Великобритании с именно такой характеристикой.

Документ, который называется "Совместная декларация о поддержке Украины", 12 июля одобрили лидеры всех государств-членов G7, а также руководители ЕС.

Следующий шаг – переговоры с каждым из государств G7, а также с другими, которые присоединятся к договоренностям (а такие уже есть). С каждой будут заключены "двусторонние обязательства по безопасности и договоренности, согласованные с этим рамочным соглашением (то есть с Вильнюсским документом)". "Мы поручим нашим командам немедленно начать эти дискуссии", – говорится в декларации.

То есть политическая воля начать переговоры и согласовать определенные гарантии Украине в виде обязательств по безопасности есть у всех государств "семерки", включая США. Впрочем, это будет оставаться теорией, пока не будут согласованы по крайней мере первые двусторонние договоры, составленные по "Вильнюсской рамке", и пока эти соглашения не будут утверждены парламентами (без ратификации здесь не обойтись).

Можно также с уверенностью говорить, что первым или вторым таким соглашением станет американское – ведь на него будут ориентироваться другие.

Потенциальные соглашения по безопасности среди прочего должны предусматривать, что во время российско-украинской войны государства-партнеры продолжат предоставление Украине "современного военного оборудования... с приоритетом на противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию и огневые средства дальнего действия, бронетехнику и другие ключевые средства, такие как боевая авиация".

Перечень очень мощный, но обратите внимание на то, что речь идет о "продолжении". То есть соглашение не заставит государства делать что-то принципиально новое.

Также в соглашениях может идти речь о предоставлении Украине разведданных, тренировке военных, развитии оборонно-промышленной базы Украины и тому подобное.

О деньгах также говорится – в рамку внесли пункт о "предоставлении технической и финансовой поддержки для удовлетворения насущных потребностей Украины, вызванных войной с Россией".

Эти соглашения должны добавить Украине уверенности в стабильности поставок.

Вместе с тем, "рамка" предусматривает гарантии для Украины на время этой войны. Если нынешняя война завершится, но со временем Россия возобновится и снова нападет, то в этом случае речь идет уже не о гарантиях, а о намерении предоставить поддержку в сфере безопасности.

Ожидается, что этот пакет будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Рамка безопасности, между тем, содержит очень интересный раздел, который говорит о том, чего ждут от Украины в обмен на обязательства по безопасности других государств.

В нем – три пункта.

Первый – это отчетность за полученную помощь и "вклад в безопасность партнеров". Под него подпадает и борьба с путинской Россией как таковая, и потенциально – обоюдные гарантии безопасности.

Второй и третий пункты полностью посвящены реформам.

Также по итогам саммита есть новости о списке критериев, которые выдвинут Украине. И эти новости позитивные.

Самое главное – то, что, по наблюдениям "Европейской правды", сейчас зреет понимание того, что ссылка на Годовую национальную программу (ГНП) была ошибкой.

Подробнее так называемых "гарантиях безопасности" и не только – в материале Сергея Сидоренко (из Вильнюса) Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" для Украины, объявленных на саммите НАТО.