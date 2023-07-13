Воллес порівняв Шойгу й Герасимова з відомим дуетом коміків

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони РФ Сергєя Шойгу і начальника російського генштабу Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.

Про це він сказав журналістам на саміті НАТО у Вільнюсі напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Воллес зазначив, що Шойгу і Герасимов залишаються відповідальними за війну Росії проти України.

Водночас британський міністр звернув увагу на зникнення командувача Повітряно-космічних сил РФ Сергєя Суровікіна.

"Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу", – зазначив Воллес.

Він зазначив, що рішення президента РФ Владіміра Путіна залишити Шойгу і Герасимова на посадах попри численні військові провали було правильним.

"Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах", – додав Воллес.

Лорел і Гарді (Стен Лорел і Олівер Гарді) — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

Раніше британська розвідка припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Сергєя Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.