ЄС зняв обмеження на торгівлю з Японією через аварію на Фукусімі

Європейський Союз у четвер схвалив зняття обмежень на імпорт японських продуктів харчування, запроваджених після аварії на Фукусімській атомній електростанції у 2011 році через загрозу радіоактивного забруднення.

Як пише "Європейська правда", відповідна заява пролунала в межах саміту ЄС-Японія.

Невдовзі після аварії на Фукусімській АЕС у 2011 році Євросоюз ужив заходи для захисту здоров'я своїх громадян від можливого радіоактивного забруднення продуктів харчування й кормів, імпортованих із Японії, і запровадив їхню ретельну перевірку перед експортом.

Відтоді заходи переглядали щодвароки й постійно пом’якшували через зменшення ризиків, востаннє – у вересні 2021-го, коли послаблення охопили дикорослі гриби, деякі види риби й дикорослі їстівні рослини.

Попри зняття обмежень, Японія зобов’язалась і далі контролювати експортні товари на предмет радіоактивності. Це стосується зокрема риби, рибних продуктів і морських водоростей поблизу місця викиду забрудненої охолоджувальної води.

"Цей крок допоможе прискорити відновлення зруйнованих (після аварії на АЕС. – Ред.) префектур, і ми цінуємо і вітаємо його", – заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда на пресконференції після Саміту ЄС-Японія.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що обидві сторони також домовилися працювати над усуненням японських торговельних бар'єрів для яловичини, фруктів та овочів з ЄС, доступ яких до Японії обмежений правилами безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, від січня 2019 року набула чинності Угодоа про економічне партнерство між ЄС і Японією, яка призвела до створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі.