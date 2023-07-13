ЕС снял ограничения на торговлю с Японией из-за аварии на Фукусиме

Европейский Союз в четверг одобрил снятие ограничений на импорт японских продуктов питания, введенных после аварии на Фукусимской атомной электростанции в 2011 году из-за угрозы радиоактивного загрязнения.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление прозвучало в рамках саммита ЕС-Япония.

Вскоре после аварии на Фукусимской АЭС в 2011 году Евросоюз принял меры для защиты здоровья своих граждан от возможного радиоактивного загрязнения продуктов питания и кормов, импортируемых из Японии, и ввел их тщательную проверку перед экспортом.

С тех пор меры пересматривались каждые два года и постоянно смягчались из-за уменьшения рисков, последний раз – в сентябре 2021-го, когда ослабление охватили дикорастущие грибы, некоторые виды рыбы и дикорастущие съедобные растения.

Несмотря на снятие ограничений, Япония обязалась и дальше контролировать экспортные товары на предмет радиоактивности. Это касается в частности рыбы, рыбных продуктов и морских водорослей вблизи места выброса загрязненной охлаждающей воды.

"Этот шаг поможет ускорить восстановление разрушенных (после аварии на АЭС. – Ред.) префектур, и мы ценим и приветствуем его", – заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции после Саммита ЕС-Япония.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что обе стороны также договорились работать над устранением японских торговых барьеров для говядины, фруктов и овощей из ЕС, доступ которых в Японию ограничен правилами безопасности пищевых продуктов.

Напомним, с января 2019 года вступило в силу Соглашение об экономическом партнерстве между ЕС и Японией, которое привело к созданию крупнейшей в мире зоны свободной торговли.