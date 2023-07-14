Британська розвідка розповіла, чому РФ вперше не виведе ядерні субмарини на парад ВМФ

Британська розвідка припускає, що скасування Росією участі ядерних субмарин у параді ВМФ може бути пов’язане як з їхньою зайнятістю, так і з певними безпековими побоюваннями російського керівництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповідають в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 липня.

12 липня у російських ЗМІ з’явилися повідомлення, що ядерні субмарини Північного флоту Росії не братимуть участі у параді до Дня Військово-морського флоту РФ, який планують у Санкт-Петербурзі на 30 липня.

З часу заснування такого формату святкування у 2017 році, це, наскільки відомо, перший рік, коли ядерних субмарин не буде на параді.

"Зміна ймовірно пов’язана, передусім, з необхідністю технічного обслуговування і збереження доступності для залучення до операцій та навчання. Також є реалістична ймовірність, що на рішення вплинули внутрішньобезпекові міркування, у контексті спроби заколоту ПВК "Вагнер", – розповідає розвідка.

Раніше британська розвідка припустила, що близького до керівника ПВК "Вагнер" генерала Суровікіна після заколоту справді посунули на другий план.

За інформацією ЗМІ, Суровікіна та ще більше десятка офіцерів заарештували.