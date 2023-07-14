США наразі не бачать участі "Вагнера" у війні проти України

Найманці з ПВК "Вагнер" більше не відіграють значної ролі в бойових діях проти України.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання журналіста, чи мав якийсь ефект на полі бою відвід військ ПВК "Вагнер" з передових позицій в Україні, речник Пентагону заявив, що наразі США не бачать "щоб найманці "Вагнера" брав участь у бойових діях в Україні в будь-якій значній мірі".

"Зараз більшість з тих сил, як ми оцінюємо, все ще перебувають на окупованих Росією територіях України, але насправді вони більше не відіграють значної ролі в бойових діях", – уточнив Райдер.

За його словами, Сполучені Штати продовжать стежити за роллю найманців з ПВК "Вагнер" в Україні, але "це те, що є на цей момент".

Напередодні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що після заколоту найманців групи "Вагнера", яких очолював ватажок Євгеній Пригожин, у російському командуванні панують "розбіжності та розгубленість".

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин мав вирушити із частиною своїх найманців у Білорусь.

Після цього міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.