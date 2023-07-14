США сейчас не видят участия "Вагнера" в войне против Украины

Наемники из ЧВК "Вагнер" больше не играют значительной роли в боевых действиях против Украины.

Об этом на брифинге в четверг сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос журналиста, имел ли какой-то эффект на поле боя отвод войск ЧВК "Вагнер" с передовых позиций в Украине, представитель Пентагона заявил, что пока США не видят "чтобы наемники "Вагнера" участвовали в боевых действиях в Украине в любой значительной степени".

"Сейчас большинство из тех сил, как мы оцениваем, все еще находятся на оккупированных Россией территориях Украины, но на самом деле они больше не играют значительной роли в боевых действиях", – уточнил Райдер.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат следить за ролью наемников из ЧВК "Вагнер" в Украине, но "это то, что есть на данный момент".

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что после мятежа наемников группы "Вагнера", которых возглавлял главарь Евгений Пригожин, в российском командовании царят "разногласия и растерянность".

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь "Вагнера" Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.