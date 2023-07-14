США направлять резервні військові сили до Європи

Президент США Джо Байден уповноважив Пентагон направити до трьох тисяч резервних військових сил до Європи на тлі війни Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Згідно з розпорядженням, резервісти братимуть участь в операції "Атлантична рішучість" – постійному ротаційному розгортанні військ, яке зміцнює НАТО і його східний фланг.

Нещодавно підписаний указ визначає операцію "Атлантична рішучість" як операцію на випадок надзвичайних ситуацій, що надає резервістам такі ж переваги, як і військовослужбовцям строкової служби.

Зазначається, що додаткові війська, швидше за все, працюватимуть у сфері логістики та забезпечення, а також у медичних сферах, таких як стоматологія та охорона здоров'я – діяльності, що резервісти зазвичай виконують більше, ніж військовослужбовці на активній військовій службі.

В рамках операції "Атлантична рішучість" американські війська діють в Європі з 2014 року, співпрацюючи з союзниками та партнерами в регіоні. За словами прессекретаря Пентагону, бригадного генерала Патріка Райдера, нове призначення дозволить Міноборони США "надавати кращу системну підтримку" своїм військам.

Напередодні повідомлялося, що затверджені на саміті Північноатлантичного альянсу нові регіональні оборонні плани передбачають комплекс заходів для оборони й стримування Росії як найбільшої та найбезпосереднішої загрози.

Серед інших заходів згадується посилення захисту підводних трубопроводів, для чого на базі військово-морського командування в британському Нортвуді створюється новий центр спостереження.