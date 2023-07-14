США направят резервные военные силы в Европу

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон направить до трех тысяч резервных военных сил в Европу на фоне войны России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Согласно распоряжению, резервисты будут участвовать в операции "Атлантическая решимость" – постоянном ротационном развертывании войск, которое укрепляет НАТО и его восточный фланг.

Недавно подписанный указ определяет "Атлантическую решимость" как операцию на случай чрезвычайных ситуаций, что предоставляет резервистам такие же преимущества, как и военнослужащим срочной службы.

Отмечается, что дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и обеспечения, а также в медицине. Такую деятельность резервисты обычно выполняют чаще, чем военнослужащие на активной военной службе.

В рамках операции "Атлантическая решимость" американские войска действуют в Европе с 2014 года, сотрудничая с союзниками и партнерами в регионе. По словам пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, новое назначение позволит Минобороны США "оказывать лучшую системную поддержку" своим войскам.

Накануне сообщалось, что утвержденные на саммите Североатлантического альянса новые региональные оборонные планы предусматривают комплекс мер для обороны и сдерживания России как самой большой и непосредственной угрозы.

Среди других мер упоминается усиление защиты подводных трубопроводов, для чего на базе военно-морского командования в британском Нортвуде создается новый центр наблюдения.