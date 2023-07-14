Кулеба не думає, що членство України в НАТО ще залишають предметом торгу з РФ за мир

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував припущення, що питання щодо України в НАТО залишають для торгу з Росією, зазначивши, що є факти, які заперечують таку версію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю ICTV.

Кулеба відповів на запитання, наскільки правдоподібні припущення, що Сполучені Штати хочуть залишити питання членства України у НАТО для можливого торгу з РФ, коли дійде до перемовин про завершення війни.

"Така версія має право на існування з точки зору логіки, але знов таки: навіть те, що я почув від президента Байдена (всі почули, просто ми почули більш детально за зачиненими дверима), і публічно президент Байден чітко сказав, що тепер ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО. Коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву, очевидно, що він бере на себе певне політичне зобов’язання", – зазначив міністр закордонних справ.

По-друге, розповів Кулеба, Україна спершу натяками, а перед самітом "дуже прямолінійно" доносила до партнерів, що перемовини будь з ким не повинні впливати на членство України в Альянсі.

"Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов", – наголосив Кулеба.

Також в інтерв’ю Кулеба заявив, що загалом задоволений результатами саміту НАТО і вважає, що тепер запрошення для України ближче, ніж здається.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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