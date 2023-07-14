Кулеба не думает, что членство Украины в НАТО еще оставляют предметом торга с РФ за мир

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал предположение, что вопрос об Украине в НАТО оставляют для торга с Россией, отметив, что есть факты, опровергающие такую версию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ICTV.

Кулеба ответил на вопрос, насколько правдоподобны предположения, что Соединенные Штаты хотят оставить вопрос членства Украины в НАТО для возможного торга с РФ, когда дойдет до переговоров о завершении войны.

"Такая версия имеет право на существование с точки зрения логики, но опять же: даже то, что я услышал от президента Байдена (все услышали, просто мы услышали более подробно за закрытыми дверями), и публично президент Байден четко сказал, что теперь ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что Украина будет членом НАТО. Когда президент Соединенных Штатов делает такое заявление, очевидно, что он берет на себя определенное политическое обязательство", – отметил министр иностранных дел.

Во-вторых, рассказал Кулеба, Украина сначала намеками, а перед саммитом "очень прямолинейно" доносила до партнеров, что переговоры с кем-либо не должны влиять на членство Украины в Альянсе.

"Это цель, которой мы достигнем при любых условиях", – подчеркнул Кулеба.

Также в интервью Кулеба заявил, что в целом доволен результатами саммита НАТО и считает, что теперь приглашение для Украины ближе, чем кажется.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине,

а также: Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" Украины, объявленных на саммите НАТО.