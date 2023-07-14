Жителі Литви масово отримують SMS із фейками після саміту НАТО

У Литві жителі масово отримують SMS-повідомлення фейкового змісту, які пов'язані з самітом НАТО, що відбувся у Вільнюсі.

Про це в соцмережах повідомила місцева поліція, передає "Європейська правда".

Згідно з попередженням правоохоронних органів Литви, "люди знову масово отримують SMS-повідомлення – цього разу про секретні договори".

"Звертаємо увагу, що це інформація, яка вводить в оману, тому сміливо видаляйте ці повідомлення. Будьте пильними, не піддавайтеся на провокації", – йдеться в повідомленні поліції.

На початку тижня Служба регулювання зв'язків Литви вже попереджала громадян балтійської країни про надсилання фейкових SMS-повідомлень.

Напередодні повідомлялося, що під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі вдалося запобігти чималій кількості інцидентів, які були пов'язані з можливими провокаціями, а також інформаційними чи кібернетичними атаками.

Раніше у Польщі заявили, що влада РФ продовжує створювати фейки про нібито залучення чи плани залучення польських військових до війни в Україні.