Жители Литвы массово получают SMS с фейками после саммита НАТО

В Литве жители массово получают SMS-сообщения фейкового содержания, связанные с саммитом НАТО, который состоялся в Вильнюсе.

Об этом в соцсетях сообщила местная полиция, передает "Европейская правда".

Согласно предупреждению правоохранительных органов Литвы, "люди снова массово получают SMS-сообщения – на этот раз о секретных договорах".

"Обращаем внимание, что это информация, которая вводит в заблуждение, поэтому смело удаляйте эти сообщения. Будьте бдительными, не поддавайтесь на провокации", – говорится в сообщении полиции.

В начале текущей недели Служба регулирования связей Литвы уже предупреждала граждан балтийской страны об отправке фейковых SMS-сообщений.

Накануне сообщалось, что во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе удалось предотвратить большое количество инцидентов, которые были связаны с возможными провокациями, а также информационными или кибернетическими атаками.

Ранее в Польше заявили, что власти РФ продолжают создавать фейки о якобы привлечении или планах привлечения польских военных к войне в Украине.