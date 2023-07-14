Швеція планує посилити вимоги для імміграції членів родини

Уряд Швеції запропонує посилити правила імміграції в країну всією родиною, щоби зменшити кількість мігрантів.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Уряд і правопопулісти "Шведські демократи" збираються просувати пропозицію щодо посилення вимог для тих, хто хоче іммігрувати родиною, щоб зменшити кількість шукачів притулку.

Запропоновані зміни можуть ускладнити отримання посвідки на проживання на гуманітарних підставах.

Віковий ценз на відмову у видачі посвідок на проживання як чоловіку/дружині або партнеру пропонують підвищити з 18 до 21 року, що має, за задумом, запобігати примусовим шлюбам.

Пропонують усунути можливість надання дітям та деяким категоріям повнолітніх посвідки на проживання на підставі "особливо складних обставин", натомість серйозніші вимоги з "винятковими" підставами хочуть розширити на неповнолітніх.

Опозиція розкритикувала проєкт як чергову ознаку впливу крайніх правих на політику країни, також лунають побоювання, що уряд ризикує порушити Конвенцію про права дитини та Європейську конвенцію з прав людини.

Міністерка з питань міграції Марія Мальмер Стенергард запевняє, що урядові пропозиції не суперечать міжнародному праву.

"Важливо вимагати, щоб люди, які просять про посвідку для об’єднання з родиною, могли забезпечувати себе – тому що це сприяє кращій інтеграції та швидшому працевлаштуванню", – зазначила Стенергард.

Нагадаємо, суперечки щодо міграційної політики стали причиною розпаду урядової коаліції у Нідерландах, а багаторічний прем’єр країни Марк Рютте вирішив йти з політики.

Посилення вимог для трудової та гуманітарної міграції анонсував і новий уряд Фінляндії, до складу якого вперше увійшли правопопулісти.