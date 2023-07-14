Новим речником голови Євроради стане членкиня команди президентки Молдови

Європейська рада у п’ятницю офіційно оголосила про призначення нового речника свого очільника Шарля Мішеля – ним стане Єкатерина Касинге, яка досі працювала в команді молдовської президентки Маї Санду.

Про це йдеться в повідомленні Євроради, яке цитує "Європейська правда".

Чинний речник голови Євроради Баренд Лейтс, який пропрацював із Мішелем вісім років, планує очолити директорат із комунікацій прем’єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо.

Його наступниця Касинге раніше працювала старшим радником із питань стратегії та комунікації в Європейському парламенті, а нині очолює канцелярію президентки Молдови Маї Санду. До нової роботи вона перейде у серпні.

За даними Politico, зміна речника голови Євроради може бути пов’язана з прийдешніми виборами до Європейського парламенту у 2024 році, а також парламентськими виборами в Бельгії, що також відбудуться наступного року.

Нинішній директор із питань комунікацій Де Кроо вирішив піти в приватний сектор, тоді як очолювана ним семипартійна коаліція може розпастись.

Також, як пише Politico, прем’єр Бельгії може стати кандидатом на посаду голови однієї з інституцій ЄС після європейських виборів наступного року.

Як повідомлялось напередодні, в уряді Франції закликали Європейську комісію переглянути призначення громадянки Сполучених Штатів на одну з важливих посад, пов'язану з регулюванням діяльності американських технологічних гігантів.