У Франції обурені призначенням американки на ключову посаду Єврокомісії

В уряді Франції закликали Європейську комісію переглянути призначення громадянки Сполучених Штатів на одну з важливих посад, пов'язану з регулюванням діяльності американських технологічних гігантів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі AFP.

У вівторок Єврокомісія оголосила про призначення американки Фіони Скотт Мортон – професорки економіки Єльського університету – на посаді нового головного економіста антимонопольного підрозділу Комісії з вересня.

Цей підрозділ відповідає за забезпечення конкурентного характеру ринків ЄС – зокрема того, щоб великі американські технологічні компанії не зловживали своїм домінуванням на ринку, за що на них уже накладали рекордні штрафи.

При цьому Скотт Мортон працювала в антимонопольному відділі Міністерства юстиції США у 2011 та 2012 роках, а пізніше – консультувала технологічні компанії штибу Apple та Microsoft, що викликала критику її призначення з усього політичного спектру Франції.

Серед іншого, міністр цифровізації Франції Жан-Ноель Барро заявив, що призначення головного економіста антимонопольного департаменту Єврокомісії "викликає законне занепокоєння", а голова французького МЗС Катрін Колонна сказала, що була "вражена" кандидатурою.

Французькі політики й урядовці закликали Єврокомісію переглянути призначення, але там, схоже, не мають наміру цього робити.

У виконавчому органі ЄС пояснили, що ретельно перевірили досвід Скотт Мортон на предмет конфлікту інтересів; крім того, протягом двох років вона не займатиметься питаннями, за які відповідала протягом року, що передував призначенню на посаду.

Єврокомісія додала, що відкрила вакансію для кандидатів з-поза меж ЄС через дуже специфічні навички, які вона вимагає, і що Скотт Мортон має найкращу кваліфікацію та досвід серед кандидатів.

Нагадаємо, в американському місті Сан-Франциско з вересня минулого року відкрилось представництво ЄС, спрямоване на підтримання контакту з представниками великих технологічних компаній.